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В США сумели заснять НЛО

3 Декабря 2018 в 09:42
В США сумели заснять НЛО

Житель американского штата Северная Каролина сумел заснять на видео неопознанный летающий объект. На кадрах видно, как необычны огонёк в небе меняет размер и уровень свечения, временами по соседству с ним загораются другие непонятные объекты. По мнению интернет-пользователей, это могло быть и НЛО, и шаровая молния, и огни самолета, отмечает «Свободная пресса».

Сам автор ролика уверяет, что огни не двигались с места, а их количество менялось со временем. Как уточняют Известия, НЛО мужчина снял 20 ноября во время вечерней рыбалки. Он, в частности, рассказал, что снимать необычное явление он начал после того, как один из огней погас на 20 минут, а затем снова вспыхнул приблизительно на том же месте.

Ранее жителей США напугало НЛО «из ада». Как отмечает Утро.ру, жители города Денвер в штате Колорадо вот уже несколько дней обсуждают мистическое явление, когда небо окрасилось в красный цвет, после чего в облаках появился странный объект, оставив за собой густой след. Очевидцы считают, что это был взрыв летательного аппарата инопланетян.



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