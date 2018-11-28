В США спутали сладкую вату и наркотики и упрятали женщину в тюрьму

Американку арестовали из-за сладкой ваты. В 2016 году сотрудник полиции обнаружили в автомобиле Дашы Финчер пакет с веществом голубого цвета, и заподозрил женщину в перевозке наркотиков.

Та уверяла, что это всего лишь десерт, купленный на улице, однако полицейские аргументы не принял.

Позже судья, который определял меру пресечения, был готов выпустить ее под залог в миллион долларов, но у Финчер не нашлось необходимой суммы. В итоге она провела в тюрьме три месяца, на протяжении которых проводили анализ содержимого пакета.

Экспертиза показала, что в нем действительно не было запрещенных веществ, однако Финчер продержали под арестом еще две недели, отмечает «Русская планета».

После инцидента американка подала в суд на правоохранительные органы Джорджии.

Ранее в эфире НСН экс-глава московского «Яблока» Сергей Митрохин рассказал о задержании его полицией за «инспектирование» киноцентра «Соловей».