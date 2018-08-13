В США самолет врезался в жилой дом

Небольшой самолет врезался в жилой дом в городе Пейсон, штат Юта. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на Fox13. Источник отмечает, что в момент происшествия в доме находились люди. От удара воздушное судно вспыхнуло – пламя охватило всё здание, однако его удалось быстро потушить.

Отмечается, что в результате инцидента пилот самолета погиб, о других жертвах и пострадавших не сообщается. Сейчас сотрудники полиции и спецслужб пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Также проверяется информация о личности пилота.