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В США рассказали, откуда действовали русские хакеры на выборах президента

16 Июля 2018 в 17:09
В США рассказали, откуда действовали русские хакеры на выборах президента

Заместитель генерального прокурора Соединенных Штатов Род Розенстайн заявил, что в выборы американского президента вмешались 12 сотрудников ГРУ. Он также подчеркнул, что вмешательство происходило из штаба, который располагался в Химках по адресу улица Кирова, дом № 22. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Розенстайн подчеркнул, что сотрудники спецслужб взломали сайт избирательной комиссии, почтовые серверы Демократической партии. Кроме того он обвинил хакеров в краже данных избирателей и использовании вредоносной программы X-Agent.

В эти минуты в Хельсинки проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отмечает «Русская Планета», лидеры стран проговорили наедине более двух часов.

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