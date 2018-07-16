В США рассказали, откуда действовали русские хакеры на выборах президента

Заместитель генерального прокурора Соединенных Штатов Род Розенстайн заявил, что в выборы американского президента вмешались 12 сотрудников ГРУ. Он также подчеркнул, что вмешательство происходило из штаба, который располагался в Химках по адресу улица Кирова, дом № 22. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».



Розенстайн подчеркнул, что сотрудники спецслужб взломали сайт избирательной комиссии, почтовые серверы Демократической партии. Кроме того он обвинил хакеров в краже данных избирателей и использовании вредоносной программы X-Agent.

В эти минуты в Хельсинки проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отмечает «Русская Планета» , лидеры стран проговорили наедине более двух часов.