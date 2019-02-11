В США рассказали, как стена на границе с Мексикой выгодна России

Перераспределение финансовых средств Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой негативно скажется на других операциях американского военного ведомства, в том числе на помощи подразделениям в Европе в «сдерживании» России. Такое мнение выразили обозреватели издания The Wall Street Journal, сообщает НСН.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей команде юристов исследовать возможность провозглашения в стране чрезвычайного положения и использования оборонных ресурсов для оплаты части стены на границе с Мексикой, напоминают авторы.

«Использование военных денег для решения иммиграционной проблемы — политически глупо, не сработает и навредит людям в форме», — отмечают они.

Напомним, что 15 февраля в США может начаться новый шатдаун, так как в этот день прекращает свое действие временный бюджет, подписанный Трампом 25 января после рекордной по срокам 35-дневной приостановки работы федеральных ведомств. Шатдаун связан с нежеланием Конгресса финансировать проект Трампа по строительству стены на границе с Мексикой. Глава Белого дома требует более 5 миллиардов долларов на эти цели.