В США рассказали, что порадовало «обычно угрюмого Лаврова» в Мюнхене

Расхождение во взглядах между Вашингтоном и его союзниками, которое стало более очевидно после Мюнхенской конференции по безопасности, порадовало российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, пишет The New York Times.

«Самая непосредственная опасность, как предупреждают дипломаты и представители спецслужб, состоит в том, что трещины в трансатлантических отношениях могут быть эксплуатированы Россией и Китаем. Даже обычно угрюмый министр иностранных дел России Сергей Лавров радостно заявил о напряжении [в отношениях США и Европы], заметив, что евроатлантические отношения стали все более “натянутыми”», — цитирует NYT спецкор НСН.

Американская газета в связи с этим приводит слова главы российского МИД, который сказал, что «мы видим формирование новых трещин и углубление старых».

Напомним, что ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности прошла в баварской столице с 15 по 17 февраля. Традиционно на конференции вручается премия имени Эвальда фон Клейста за вклад в дело мира и разрешения конфликтов. В этом году ее получили премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Северной Македонии Зоран Заев.