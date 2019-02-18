Понедельник
18 февраля
USD 66.7
EUR 75.25
Горячие новости

В США рассказали, что порадовало «обычно угрюмого Лаврова» в Мюнхене

18 Февраля 2019 в 06:31
В США рассказали, что порадовало «обычно угрюмого Лаврова» в Мюнхене

Расхождение во взглядах между Вашингтоном и его союзниками, которое стало более очевидно после Мюнхенской конференции по безопасности, порадовало российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, пишет The New York Times.

«Самая непосредственная опасность, как предупреждают дипломаты и представители спецслужб, состоит в том, что трещины в трансатлантических отношениях могут быть эксплуатированы Россией и Китаем. Даже обычно угрюмый министр иностранных дел России Сергей Лавров радостно заявил о напряжении [в отношениях США и Европы], заметив, что евроатлантические отношения стали все более “натянутыми”», — цитирует NYT спецкор НСН.

Американская газета в связи с этим приводит слова главы российского МИД, который сказал, что «мы видим формирование новых трещин и углубление старых».

Напомним, что ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности прошла в баварской столице с 15 по 17 февраля. Традиционно на конференции вручается премия имени Эвальда фон Клейста за вклад в дело мира и разрешения конфликтов. В этом году ее получили премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Северной Македонии Зоран Заев.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.