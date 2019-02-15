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В США рассекретят протокол вскрытия тела Лесина

15 Февраля 2019 в 08:10
В США рассекретят протокол вскрытия тела Лесина

Городские власти Вашингтона обязаны будут в ближайшее время предать гласности протокол вскрытия тела бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина. Патологоанатомическое исследование было проведено после смерти экс-чиновника в США в ноябре 2015 года. Решение о рассекречивании документа принял суд столицы Соединённых Штатов Америки.

Как отмечает Ura.ru, заключение о вскрытии тела Лесина должно быть обнародовано не позднее 20 февраля 2019 года. Доступа к этой информации добивается репортер радиостанции «Свобода/Свободная Европа» Майк Экел. Именно он подал судебный иск к властям столичного округа Колумбия. При этом журналист ссылался на закон США о свободе информации.

Городские власти не соглашались до этого обнародовать сведения о результатах вскрытия. Полиция Вашингтона накануне вновь заявила, что выводы следствия по делу о смерти Лесина не претерпели изменений. Утверждается, что он не был убит. Ранее в СМИ появились неофициальные данные о том, что смерть Лесина всё же не была несчастным случаем.

Тело бывшего российского министра было найдено в номере одного из отелей Вашингтона 5 ноября 2015 года. Сначала была версия, что Лесин скончался от сердечного приступа, но позже на теле нашли следы травм. Обстоятельства, предшествовавшие смерти, вызвали ряд серьёзных вопросов.

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