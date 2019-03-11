В США прошла историческая энергетическая конференция

С 6 по 10 марта в американском городе Хьюстоне в штате Техас прошла историческая нефтегазовая конференция CERAweek. Как отмечает НСН со ссылкой на Reuters, мероприятие впервые прошло в стране, являющейся крупнейшем производителем нефти.

Соединенные Штаты ранее обогнали Россию и Саудовскую Аравию по добыче сырой нефти, тем самым став крупнейшим в мире производителем этого продукта. Отмечается, что объем производства американской нефти достиг 12 миллионов баррелей в день.

Напомним, что российский министр энергетики Александр Новак отказался от участия в одной из крупнейших в мире энергетических конференций в Хьюстоне. Об этом стало известно в начале февраля.