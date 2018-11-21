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В США признали превосходство российских миномётов

21 Ноября 2018 в 06:17
В США признали превосходство российских миномётов
Американские СМИ признали уникальность и превосходство российских миномётов 2С4 «Тюльпан». Обозреватель издания The National Interest Себастьян Роблин отмечает, что у этой модели нет аналогов на Западе, так как ее основную функцию можно выполнять с воздуха, что, в свою очередь, оставляет за «Тюльпаном» преимущество в нелетную погоду, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Главной задачей миномётов 2С4 автор материала называет уничтожение неподвижных, укрепленных опорных пунктов с помощью своих мощных снарядов. Обычно, отмечает Роблин, такие задачи выполняются путем авиаударов с высокоточными боеприсами типа американского JDAM. 

Однако у наземной системы есть два преимущества над воздушными атаками, пишет автор. Во-первых, миномёты могут дольше поддерживать огонь, а во-вторых, они могут действовать, когда воздушные силы недоступны.

«К сожалению, эти практичные характеристики также сделали возможным использование миномёта М240 для продолжительных и не разборчивых бомбежек гражданских объектов», - пишет обозреватель National Interest.

Ранее издание The National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных исследований армии США сообщило о возрождении в России «божественной» артиллерии времен холодной войны, к которой эксперты отнесли миномет 2С4 «Тюльпан» и гаубицу 2С7 «Пион». Эксперты утверждали, что Москва возвращается к использованию этого оружия и адаптирует старые системы для современных угроз. Военный эксперт Виктор Мураховский в эфире НСН подтвердил возвращение «цветочной» артиллерии.

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