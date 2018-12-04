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В США признали, что проиграли Арктику России

4 Декабря 2018 в 12:56
В США признали, что проиграли Арктику России

Соединённые Штаты Америки, скорее всего, не смогут конкурировать с Российской Федерацией в Арктическом регионе. К такому выводу пришёл телеканал NBC News, охарактеризовав состояние американского ледокольного флота как «более, чем плачевное».

По данным телеканала, сейчас только два устаревших ледокольных судна имеют возможность выходить в море, выполняя целый ряд важных задач. Причём один из них – «Полярная звезда» - был спущен на воду более 40 лет назад и уже перебрал лимит срока службы. Более новый ледокол «Хили» слишком маломощен и используется исключительно в качестве плавучей научной лаборатории, отмечает Утро.ру.

По оценке NBC, США могут построить новый конкурентоспособный ледокол не раньше, чем через 5 лет, при этом Россия уже сейчас использует в Арктике 40 таких судов. Оставив без внимания Арктику, Соединённые Штаты Америки потеряли будущий главный морской путь между Азией и Европой, а контроль над регионом захватили Россия и Китай, делают вывод эксперты, опрошенные телеканалом.

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