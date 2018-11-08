В США признали, что ПРО не сможет остановить российские ракеты

Эксперты в США раскритиковали противоракетную оборону США. Как сообщает издание «National Interest», даже давно стоящие на вооружении российские ядерные ракеты способны преодолеть американскую ПРО.
Военные США имеют возможность отслеживать и ликвидировать межконтинентальные баллистические ракеты, однако у России есть также ядерные ракеты на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках. А сбить их гораздо сложнее, пишет «National Interest».
Причём, чтобы уничтожить США хватить всего нескольких боеголовок, которые смогут преодолеть американский ядерный зонтик, приводит выводы издания «Свободная пресса».
Эксперты «National Interest» также обращают внимание на новейшие российские гиперзвуковые ракеты и с ядерным двигателем, с впечатляющими возможностями маневрирования. Эти разработки вообще ставит крест на способности США противостоять угрозе ядерного удара, предупреждает издание.
Между тем, в России началась разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА - нового стратегического бомбардировщика с использованием стелс-технологий. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что эти работы не стоит относить к гонке вооружений.