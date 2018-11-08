В США признали, что ПРО не сможет остановить российские ракеты

Эксперты в США раскритиковали противоракетную оборону США. Как сообщает издание «National Interest», даже давно стоящие на вооружении российские ядерные ракеты способны преодолеть американскую ПРО.

Военные США имеют возможность отслеживать и ликвидировать межконтинентальные баллистические ракеты, однако у России есть также ядерные ракеты на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках. А сбить их гораздо сложнее, пишет «National Interest».

Причём, чтобы уничтожить США хватить всего нескольких боеголовок, которые смогут преодолеть американский ядерный зонтик, приводит выводы издания «Свободная пресса» .

Эксперты «National Interest» также обращают внимание на новейшие российские гиперзвуковые ракеты и с ядерным двигателем, с впечатляющими возможностями маневрирования. Эти разработки вообще ставит крест на способности США противостоять угрозе ядерного удара, предупреждает издание.

Между тем, в России началась разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА - нового стратегического бомбардировщика с использованием стелс-технологий. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что эти работы не стоит относить к гонке вооружений.