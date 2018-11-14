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В США признали, что могут проиграть войну России

14 Ноября 2018 в 17:53
В США признали, что могут проиграть войну России

Падение превосходства Соединённых Штатов Америки в военной сфере уже привело к «кризису национальной безопасности». С таким предупреждением выступили эксперты США в докладе, который направлен Конгрессу. Они не исключают, что американская армия может проиграть в случае войны с Китаем или Россией, передает «Интерфакс».

Авторы доклада предрекли вооруженным силам США неприемлемо высокие потери в живой силе, а также утрату важнейших капитальных активов в следующем конфликте. Эксперты также отмечают, что американцы не имеют возможности воевать на двух или более фронтах.

Одновременно существует угроза разящих ударов по территории самих Соединённых Штатов, а также кибератак в то момент, когда армия будет проводить зарубежные операции, заявляют разработчики документа. Они констатируют, что США имеют рекордный оборонный бюджет в объёме 716 миллиардов долларов. Это вчетверо больше китайского и более чем в 10 раз превышает российские расходы на оборону, однако такие средства не гарантируют необходимые преобразованию вооруженных, чтобы иметь возможность противостоять нынешним угрозам.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН ранее заявил, что в ближайшие годы США вряд ли догонят Россию  по сверхновым вооружениям.

Между тем, в Госдуме РФ прокомментировали заявления бывшего депутата Верховной рады Украины Тараса Черновола про блицкриг на Москву. Как отмечают  «Дни.ру», депутат Наталья Поклонская не сомневается, что возможная агрессия Киева приведет к уничтожению действующего режима на Украине.  

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