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В США предложили зарегистрировать «Al Jazeera» в качестве иноагента

7 Марта 2018 в 00:37
В США предложили зарегистрировать «Al Jazeera» в качестве иноагента

Группа американских конгрессменов призывает администрацию Дональда Трампа потребовать от телеканала «Al Jazeera», штаб-квартира которого находится в Катаре, зарегистрироваться в качестве иностранного агента, передает RT.

«Мы считаем тревожным, что контент этого телеканала часто напрямую подрывает интересы США, представляя в положительном свете иностранные организации, которые считаются Госдепом террористическими», говорится в письме политиков, адресованном генпрокурору США Джеффу Сешнсу.

Аль-Джазира — международная телекомпания со штаб-квартирами в Дохе, Лондоне, Куала-Лумпуре и Вашингтоне. Ведёт круглосуточный эфир на английском языке, в том числе, в Интернете. Имеет собственный портал на YouTube, где размещает свои видеоматериалы.

На канале идут новости (от новостей спорта до связанных с политикой) и документальные фильмы. Первый англоязычный новостной канал, главная штаб-квартира которого расположена на Ближнем Востоке.

Цель канала — «рассказать, то что никому не рассказано, способствовать мирной дискуссии между западом и востоком, а также противоречить сложившимся представлениям о Ближнем Востоке».

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