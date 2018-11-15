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В США посчитали военную технику РФ древней и сумасшедшей

15 Ноября 2018 в 06:26
В США посчитали военную технику РФ древней и сумасшедшей
Американское издание The Drive назвало российскую военную технику, продемонстрированную Минобороны РФ в честь 100-летия войск радиационной, химической и биологической защиты, «сумасшедшими древними машинами», сообщает Североамериканское бюро НСН.

В частности, внимание журналистов привлекла машина тепловой обработки вооружения ТМС-65У. Этот грузовик используют для очистки техники от химических веществ, а также для создания дымовых завес, отмечает автор статьи.

Уточняется, что ТМС-65У работает на базе грузовика Урал375-Д с двигателем, впервые использованном на МиГ-15 в 1947 году.

В статье также упоминаются огнеметная система залпового огня ТОС-1 и ракетная пусковая установка серии РПО.

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