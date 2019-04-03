В США полиция задержала подозреваемого в убийстве рэпера

Полиция Лос-Анджелеса задержала человека, подходящего под описание убийцы рэпера Эрмиса Асгедома (творческий псевдоним Nipsey Hussle), передает ТАСС.

Ранее представители полиции сообщали о том, что артист был убит 29-летним Эриком Холдером.

Рэпер Nipsey Hussle был убит 31 марта в принадлежавшем ему магазине одежды. Еще два человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что в американском Майами в штате Флорида двое неизвестных чернокожих застрелили популярного рэп-певца 20-летнего Джася Дуэйна Онфроя, больше известного под псевдонимом XXXTentacion.