В США подсчитали, сколько раз Трамп защищал Путина

За все время своего нахождения на посту президента США, Дональд Трамп почти 1200 раз критиковал различные расследования, касающиеся его избирательной кампании и якобы российского вмешательства, и более 60 раз защищал российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает НСН со ссылкой на исследование New York Times.

Аналитики выяснили, что в совокупности Трамп комментировал продолжающиеся разбирательства хотя бы раз в день в течение 330 дней с тех пор как вступил в должность главы Соединенных Штатов. Другими словами, более 43% его срока отметились критикой расследований.

В своем исследовании аналитики NYT учитывали сообщения на странице президента США в Twitter, его официальные выступления, а также заявления, сделанные в интервью и других мероприятиях для СМИ.

«Этими атаками, которых насчитывается почти 1200, Трамп пытается дать отпор расследованиям. В то же время из-за них Трамп может быть обвинен в возможном препятствовании правосудию», — пишет американская газета.

При этом издание отмечает, что комментировать продолжающиеся уголовные расследования — очень необычно, тем более для президента Соединенных Штатов Америки.

Также аналитики подсчитали, что с января 2017 года Трамп 61 раз «защищал» президента РФ Владимира Путина в своих комментариях. Особенно часто он это делал до и после встречи двух лидеров в июле 2017 года, а также саммита в Хельсинки год спустя.

Ранее американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли заявил НСН, что российский президент делает недостаточно для того, чтобы отвечать на обвинения со стороны США. По его словам, расследования якобы российского вмешательства и сговора Трампа с Россией нацелены по большей части на то, чтобы ослабить президента США.