В США озаботились судьбой западных технологий в российских разработках

Американское издание DefenseOne рассказало своим читателям о новом российском суперкомпьютере «Жорес», разработанном Центром по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) Сколковского института науки и технологий («Сколтех»), сообщает НСН.

В новом суперкомпьютере для передачи информации между узлами используются оптоволоконные каналы и полупроводниковые лазеры, основанные на полупроводниковых гетероструктурах. Именно за их открытие в 2000 году Жорес Алфёров, в чью честь назван суперкомпьютер, получил Нобелевскую премию.

Однако, американские эксперты отмечают, что в российской разработке использованы западные технологии, и что это особо не скрывается, что удивило их еще больше.

«Возможно самая замечательная вещь о “Жоресе” — это то, насколько открыты были создатели по поводу использования импортированных технологий. Другие выдающиеся программы по обороне были более осторожны насчет таких вещей», — пишет журналист DefenseOne.

В частности, сообщается, что в суперкомпьютере использованы карты NVIDIA Tesla V100. По мнению автора материала, достаточно символично использование американских компонентов с тех пор, как в 2015 году сам Алфёров заявил, что сотрудничество России и США в научной сфере является ключевым элементом в развитии мировой науки.

«Но учитывая полезность технологий суперкомпьютера для разработки ИИ (искусственного интеллекта) и вооружения, а это две области, особо интересующие президента Владимира Путина, будет интересно проследить использование западных технологий в будущих разработках», — заключает американский журналист.

Напомним, что выдающийся российский ученый Жорес Алфёров ушел из жизни в минувшую субботу, 1 марта в возрасте 88 лет. Он занимал более четверти века пост вице-президента РАН, в 2000-ом году был удостоен Нобелевской премии за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Прощание с ученым состоится в Санкт-Петербургском научном центре РАН во вторник, 5 марта. Его похоронят в Комарово, в пригороде Петербурга.