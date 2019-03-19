В США осудили многодетного гинеколога

В США врач-репродуктолог из штата Индиана Дональд Клайн около сорока лет использовал свою семенную жидкость для оплодотворения пациенток и стал отцом как минимум 50 детей, передает РИА «Новости».

Пациентки ни о чем не подозревали до 2014 года, когда одна из дочерей Клайна Якоба Баллард решила найти своих единокровных братьев или сестер через интернет. Из-за внешнего сходства она обратила внимание на одну из его участниц, которая действительно оказалась родственницей Якобы. В результате последних тестов ДНК отцовство врача доказали уже 50 человек.

Суд Индианы оштрафовал Клайна на 500 долларов и приговорил к одному году тюремного заключения условно.

Ранее руководство МВД по Башкирии уволило двух сотрудниц подразделения дознания территориального органа внутренних дел по Уфимскому району, где в октябре трое экс-полицейских, по версии следствия, изнасиловали коллегу-дознавательницу. Руководство главка заявило, что дознавательница и ее подруга совершили "проступки, порочащие честь сотрудника полиции". Служебная проверка показала, что эти сотрудницы употребляли спиртные напитки на рабочем месте.

