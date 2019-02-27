В США опубликован проект закона об антироссийских санкциях

Обновленный законопроект о дополнительных санкциях в отношении России опубликован на сайте Конгресса США. Основные составляющие документа уже значились в версии 2018 года, передает «Интерфакс». Среди новелл предлагается, в частности, запретить сделки с новым суверенным долгом Российской Федерации.

Запрет должен вступить в силу через 90 дней после принятия закона. Ограничительные меры должны распространиться на российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, способствовали «вмешательству правительства РФ в демократические процедуры или выборы в любой стране».

Кроме того, сенаторы предлагают ввести санкции против инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу. При этом «Северный поток-2» в законопроекте не упоминается. В связи с украинским кризисом, среди прочего, предлагается ввести ограничения в отношении кораблестроительного сектора России.

Через полгода после вступления закона в силу должны быть также введены санкции в отношении российских политиков, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям. В тот же срок разведка должна представить Конгрессу отчет о личном состоянии и активах президента РФ Владимира Путина.