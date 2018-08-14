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В США опубликован новый закон об антироссийских санкциях

14 Августа 2018 в 18:11
В США опубликован новый закон об антироссийских санкциях

Законопроект о новых санкциях в отношении России опубликован на сайте Конгресса США. Документ предполагает ограничительные меры для некоторых российских чиновников, а также бизнесменов. Кроме того он касается российского госдолга.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта российские компании лишатся возможности рассчитываться в долларах через корреспондентские счета в банках США.

Напомним, что ранее Вашингтон анонсировал новый пакет санкций в отношении Москвы из-за дела об отравлении Скрипалей в Великобритании.

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