В США опровергли сообщения СМИ о доступе россиянки к данным ведомства

Данные СМИ о том, что в американском посольстве в Москве якобы работала гражданка России, обладавшая доступом к информации ведомства, опровергли в Секретной службе США. Представитель службы Мазон Браймен отметил, что у сотрудницы не могло быть доступа к информации, касающейся национальной безопасности, отмечает ТАСС.

Напомним, в The Guardian ранее появилась публикация о том, что якобы связанная с российскими спецслужбами женщина работала в посольстве США в России более десяти лет. Кроме того, сотрудница имела доступ к официальной почтовой системе Секретной службы США, отмечает RT.

Отметим, россиянка была уволена на фоне сокращения сотрудников посольства, Секретная служба не стала проводить дополнительного расследования в ее отношении, сообщает РЕН ТВ.