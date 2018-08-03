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В США опровергли сообщения СМИ о доступе россиянки к данным ведомства

3 Августа 2018 в 10:13
В США опровергли сообщения СМИ о доступе россиянки к данным ведомства

Данные СМИ о том, что в американском посольстве в Москве якобы работала гражданка России, обладавшая доступом к информации ведомства, опровергли в Секретной службе США. Представитель службы Мазон Браймен отметил, что у сотрудницы не могло быть доступа к информации, касающейся национальной безопасности, отмечает ТАСС.

Напомним, в The Guardian ранее появилась публикация о том, что якобы связанная с российскими спецслужбами женщина работала в посольстве США в России более десяти лет. Кроме того, сотрудница имела доступ к официальной почтовой системе Секретной службы США, отмечает RT.

Отметим, россиянка была уволена на фоне сокращения сотрудников посольства, Секретная служба не стала проводить дополнительного расследования в ее отношении, сообщает РЕН ТВ.

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