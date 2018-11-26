США признали Россию кибердержавой

Американское издание The National Interest составило рейтинг «кибердержав». В него вошли США, Китай и Россия. Авторы материала отмечают, что кибероружие стало стандартным инструментом в международной политике, и поэтому необходимо понимать, что в баланс сил среди крупнейших держав теперь входит киберэлемент, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Под «киберсилой» журналисты NI подразумевают, во-первых, использование информационных технологий для шпионажа за другими информационными технологиями, то есть исследование компьютерных сетей, а также атаки на компьютерные сети.

По мнению авторов, пока в США кибервозможности равны военным возможностям наземных, воздушных и морских сил, в Китае и России последние уступают новым технологиям. Кроме того, отмечают журналисты, помимо трех ключевых игроков в киберпространстве, немаловажными остаются Эстония, Франция, Индия, Иран, Израиль и Северная Корея.

Возможности России в этой сфере названы выдающимися, развитыми и способными предоставить определенную гибкость тем, кто принимает решения.

«Большинство российских кибератак было использовано в ассиметричных конфликтах, где у России было преобладание в плане эскалации, то есть когда другие страны не могли, или им не имело смысла обострять ситуацию», — пишет NI.

Однако, исключением стали приписываемые России хакерские атаки, связанные с вмешательством в американские выборы президента в 2016 году, отмечают авторы.

«О влиянии кибератак на результаты выборов можно поспорить, также как и об их эффективности, но однозначно, что эти атаки продемонстрировали использование Россией кибероружия для влияния на выборы и, несомненно, для других целей», — считают журналисты.

Главным компонентом в киберарсенале России обозреватели посчитали «новотарство» и «готовность совершать кибератаки против своих врагов».

Тем не менее, авторы материала не забыли уточнить ограничения российских способностей в киберсфере. Среди них названа возможность потенциальных врагов лучше подготовиться к возможной атаке и усилить свои оборонные позиции, как только Россия использовала определенную стратегию. Так, Украина называется некой тренировочной площадкой для российских кибератак.

Напомним, в октябре британские СМИ заявили о готовности Лондона ответить на «российскую агрессию» масштабной кибератакой. Руководитель отдела разработок и исследований компании «Доктор Веб» Сергей Комаров в эфире НСН усомнился, что за словами Лондона о хакерских атаках на Москву будут стоять реальные действия.