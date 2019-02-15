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В США объявят чрезвычайное положение

15 Февраля 2019 в 20:21
В США объявят чрезвычайное положение

14 февраля в Белом доме заявили, что президент подпишет проект бюджета, чтобы правительство могло возобновить работу. В проекте на финансирование охранных сооружений на границе с Мексикой отводится 1,375 миллиарда долларов. При этом в администрации Трампа дали понять, что одновременно президент «примет некоторые другие меры» для финансирования стены — вплоть до объявления чрезвычайного положения, пишет «Медуза».

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, ЧП позволит президенту «справиться с гуманитарным кризисом на границе, который создает угрозу безопасности США». Фактически, объявив чрезвычайное положение, Трамп сможет получить недостающее финансирование на строительство стены без санкции Конгресса. Это позволит ему и вернуть зарплаты бюджетникам, и не отказываться от предвыборного обещания.

«Я подпишу постановление о введении чрезвычайного положения, -- анонсировал Трамп в Белом доме. - Это отличный шаг, поскольку мы сталкиваемся с волной наркотиков, преступных группировок и мигрирующего населения».

Решение Трампа может быть ожаловано в суде.

Напомним, что Дональд Трамп и республиканцы требуют выделить из федерального бюджета 5,7 миллиардов долларов на строительство мексиканской стены, в то время как демократы не готовы выделять из казны больше 1,3 миллиардов долларов на эти цели. Именно в определении суммы финансирования стены состоит предварительная договоренность в Конгрессе, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

15 февраля прекращает свое действие временный бюджет, подписанный Трампом 25 января после рекордной по срокам 35-дневной приостановки работы федеральных ведомств. Шатдаун связан с нежеланием Конгресса финансировать проект Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.

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