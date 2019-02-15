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В США объявили новую эру «российского дела»

15 Февраля 2019 в 08:08
В США объявили новую эру «российского дела»

Обозреватель издания The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что расследование о возможных связях президента США Дональда Трампа с Кремлем, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер, переходит в новую фазу, сообщает НСН.

«Мы входим в новый период дела России и Трампа, в котором попытки президента сдерживать расследование становятся неудачными. Информация, которую он старался скрывать о его бизнес и политических сделках выходит на свет — и ожидается еще больше», — написал он.

В частности, речь идет об интересе комитета по разведке Палаты Представителей США к финансам Дональда Трампа. Как заявил глава комитета сенатор-республиканец Адам Шифф в интервью изданию, он собирается запросить информацию, возможно, с использованием ордера, у немецкого банка Deutsche Bank, который является одним из основных кредиторов Трампа. По словам сенатора, работа комитета над финансами президента страны уже началась.

Обозреватель The Washington Post отмечает, что Deutsche Bank был замешан в отмывании российских денег и заплатил в 2017 году $630 миллионов в качестве штрафа после обвинений со стороны США и Великобритании неправильном переводе $10 миллиардов из России.

Президент Трамп на прошлой неделе заявил в своем Twitter-аккаунте, что конгрессмен Шифф исследует каждый аспект его жизни, финансовой и личной, и назвал расследование в Палате представителей «бесконечным президентским харассментом».

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