В США обеспокоились сближением Саудовской Аравии с Россией и Китаем

В то время как западные страны пытаются дистанцироваться от экономического сотрудничества с Саудовской Аравией из-за резонансного убийства журналиста Джамаля Хашогги, королевство сближается с Россией и Китаем. Об этом в издании The National Interest пишет бывший атташе Минфина США в Катаре и Кувейте Майкл Гринуолд, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Автор уточняет, что со времен революции сланцевого газа, Саудовская Аравия усилила кооперацию в сфере энергетики с Россией, Китаем и Индией, а с момента подписания соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в 2016 году, Эр-Рияд и Москва «переплели» свою нефтяную политику, чтобы лучше контролировать спрос и предложение.

В то же время, у Саудовской Аравии и России есть разногласия в политическом плане, отмечает Гринуолд, которое позволит США оставаться стратегическим партнером саудитов в течение долгого времени, несмотря на экономические движения. Речь идет об Иране, который для Эр-Рияда является геополитическим соперником, в то время как Россия, Китай и Индия налаживают с Тегераном сотрудничество в тех или иных областях.

Напомним, что обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Мужчину искали больше двух недель, потом Эр-Рияд признал факт убийства журналиста. По данным следствия, его задушили в здании генконсульства, а после тело расчленили и уничтожили. Генпрокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения 11 подозреваемым в убийстве репортера, при этом настаивая на смертной казни для пяти из них. В свою очередь, Минфин США 15 ноября ввел личные санкции против 17 саудитов, причастных, по данным Вашингтона, к инциденту.

