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В США недоумевают, почему Мюллер не расследует дело Бутиной

6 Декабря 2018 в 08:51
В США недоумевают, почему Мюллер не расследует дело Бутиной

Американские СМИ озадачились вопросом, почему дело Марии Бутиной не входит в рамки расследования «российского вмешательства», которым руководит спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Как пишет WIRED, россиянка, обвиняемая в работе иноагентом без регистрации,  по сути, должна представлять огромный интерес для Мюллера, учитывая ее связи с Национальной стрелковой ассоциацией США. Спецпрокурор ранее показывал заинтересованность в источниках финансирования Ассоциации, а также в российском банкире, которого называют куратором Бутиной, Александром Торшиным.

Однако журналисты допускают, что Мюллер не расследует дело Бутиной, так как расследование ее дела началось задолго до его назначения на пост специального прокурора Минюста США в мае 2017 года.

Напомним, что Марию Бутину обвиняют во вмешательстве во внутреннюю политику США. По версии Соединённых Штатов, она это делала путём лоббирования интересов России, не будучи зарегистрированной в качестве иностранного агента. Ранее стало известно, что Бутиной приходится бодрствовать с часу до трёх ночи, потому что только в это время она может покинуть камеру. Как пояснил НСН председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон, её специально прессуют нарушением режима.

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