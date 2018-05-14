В США не смогли определить победителя между Су-57 и F-22

ФОТО: Су-57 // НСН/Екатерина Москвич
С начала использования в 2005 году «Раптор» безусловно считается лучшим когда-либо созданным истребителем по превосходству в воздухе, отмечают американские журналисты. Российский Су-57 пока не может претендовать на это звание, однако с новыми двигателями под названием «изделие 30», которые должны поступить на вооружение в середине 2020-х годов, это может измениться.
Эксперты заключили, что определить, кто победит в схватке между Су-57 и F-22, в настоящий момент невозможно и вряд ли можно будет в ближайшем будущем.