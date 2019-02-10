В США не исключают нового шатдауна

Белый дом не исключает, что в США снова частично прекратят работать в отсутствие бюджета федеральные ведомства. Новый шатдаун может начаться 15 февраля. Об этом заявил исполняющий обязанности главы аппарата администрации США Мик Малвейни.

«Можно ли сказать, что шатдаун исключен? Нет», - сообщил Малвейни в интервью NBC.

Шатдаун связан с нежеланием Конгресса финансировать проект президента США Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой. Трамп требует более 5 миллиардов долларов, но конгрессмены не готовы на подобные траты.

Рекордный по срокам 35-дневный шатдаун завершился 25 января 2018 года после того, как Трамп подписал временный бюджет на три недели. Срок действия документа истекает 15 февраля. Президент США не готов отступиться от предвыборных обещаний и отказать от строительства мексиканской стены. Конгрессмены хотели бы избежать очередного шатдауна и сохранить свою популярность у избирателей.

Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в интервью НСН предположил возможность введения в США чрезвычайного положения в условиях шатдауна.