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В США назвали возможной войну с Китаем через 15 лет

25 Октября 2018 в 10:59
В США назвали возможной войну с Китаем через 15 лет

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес допустил, что через 15 лет США придётся воевать с Китаем. По его словам, это произойдёт из-за того, что у Вашингтона нет возможности сделать всё необходимое в Европе и Тихом океане, чтобы справиться с угрозой со стороны КНР, сообщает AP.

В то же время Ходжес посчитал угрозу войны с Китаем не неизбежной, сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что около 46% американских военных предположили, что США в ближайшее время будут втянуты в большую войну с Россией и КНР. В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что армия России всегда готова защитить страну.

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