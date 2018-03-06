Вторник
06 марта
USD 57.1
EUR 70.17
Горячие новости

В США назвали условия снятия санкций с России

6 Марта 2018 в 09:49
В США назвали условия снятия санкций с России

Вашингтон «скорее всего» снимет санкции с России, если Москва прекратит деятельность в ряде отраслей, противоречащую интересам США. Такой прогноз сделал сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан, пишет РИА Новости.

Американский политик отметил, что позитивный исход полностью находится в руках российского правительства. Салливан пояснил «если кабмин прекратит активность в некоторых отраслях, скорее всего, ограничения будут сняты. Если нет, они продолжат действовать», — сообщил он.

Под «активностью» Салливан понимает вмешательство в демократические выборы в Штатах и войну на Украине. Кремль отрицает оба обвинения, требуя привести фактические, а не голословные доказательства.

Салливан также заявил, что США должны «поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России, которая вступает в противоречие интересам США».

«Свободная пресса» отмечает, в начале марта Вашингтон ещё на год продлил пакет антироссийских санкций. Таким образом, Белый дом выражает свое отношение на воссоединение Крыма с Россией.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.