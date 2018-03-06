Вашингтон «скорее всего» снимет санкции с России, если Москва прекратит деятельность в ряде отраслей, противоречащую интересам США. Такой прогноз сделал сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан, пишет РИА Новости.

Американский политик отметил, что позитивный исход полностью находится в руках российского правительства. Салливан пояснил «если кабмин прекратит активность в некоторых отраслях, скорее всего, ограничения будут сняты. Если нет, они продолжат действовать», — сообщил он.

Под «активностью» Салливан понимает вмешательство в демократические выборы в Штатах и войну на Украине. Кремль отрицает оба обвинения, требуя привести фактические, а не голословные доказательства.

Салливан также заявил, что США должны «поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России, которая вступает в противоречие интересам США».

«Свободная пресса» отмечает, в начале марта Вашингтон ещё на год продлил пакет антироссийских санкций. Таким образом, Белый дом выражает свое отношение на воссоединение Крыма с Россией.