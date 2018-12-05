В США назвали необходимое оружие для господства в мировом океане

Во-первых, авианосцы типа «Джеральд Р. Форд», первый из которых был введен в состав флота США в мае 2017 года. Запланировано строительство еще как минимум двух кораблей, которые будут заменять авианосцы «Нимиц». Авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» являются самыми большими в мире, мощными, но дорогими (13 млрд долларов каждый), отмечает Майкл Пек.
Во-вторых, удержать превосходство США помогут подводные лодки типа «Колумбия», которыми планируется заменить субмарины типа «Огайо» системы «Трайдент» в качестве основного носителя баллистических ракет морского базирования. При этом подводные лодки типа «Колумбия», начало строительства которых запланировано на 2021 год, также будут иметь 16 ракетных шахт с ракетами «Трайдент II» вместо 20, как у своих предшественников, но даже с 16 ракетами одна субмарина сможет уничтожить Россию или Китай, пишет обозреватель NI.
Третьим важным элементом будущего вооружения ВМС США автор посчитал гиперзвуковые ракеты, причем то, как они будут выглядеть, пока не известно. Кроме того, Америке необходимо обновить свой флот и в частности большие надводные корабли. Пятым способом сохранить господство в мировом океане Майкл Пэк называет истребители шестого поколения, в то время как американские ВМС привыкают к истребителям пятого поколения F-35. По его словам, новые истребители будут снабжены ракетами большой дальности, способностью атаковать дроны и мини-дроны, но главным элементом их дизайна будет, скорее всего, снижение заметности (стелс).