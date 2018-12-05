Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Горячие новости

В США назвали необходимое оружие для господства в мировом океане

5 Декабря 2018 в 06:42
В США назвали необходимое оружие для господства в мировом океане
В США назвали пять видов оружия, которые обеспечат военно-морским силам страны превосходство на много лет вперед. Как пишет обозреватель издания The National Interest Майкл Пек, американские ВМС с 1943 года были самыми мощными в мире, но на этот титул теперь посягают Россия и Китай. Однако у США есть чем защитить свое превосходство, уверен автор, передает Североамериканское бюро НСН.

Во-первых, авианосцы типа «Джеральд Р. Форд», первый из которых был введен в состав флота США в мае 2017 года. Запланировано строительство еще как минимум двух кораблей, которые будут заменять авианосцы «Нимиц». Авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» являются самыми большими в мире, мощными, но дорогими (13 млрд долларов каждый), отмечает Майкл Пек.

Во-вторых, удержать превосходство США помогут подводные лодки типа «Колумбия», которыми планируется заменить субмарины типа «Огайо» системы «Трайдент» в качестве основного носителя баллистических ракет морского базирования. При этом подводные лодки типа «Колумбия», начало строительства которых запланировано на 2021 год, также будут иметь 16 ракетных шахт с ракетами «Трайдент II» вместо 20, как у своих предшественников, но даже с 16 ракетами одна субмарина сможет уничтожить Россию или Китай, пишет обозреватель NI.

Третьим важным элементом будущего вооружения ВМС США автор посчитал гиперзвуковые ракеты, причем то, как они будут выглядеть, пока не известно. Кроме того, Америке необходимо обновить свой флот и в частности большие надводные корабли. Пятым способом сохранить господство в мировом океане Майкл Пэк называет истребители шестого поколения, в то время как американские ВМС привыкают к истребителям пятого поколения F-35. По его словам, новые истребители будут снабжены ракетами большой дальности, способностью атаковать дроны и мини-дроны, но главным элементом их дизайна будет, скорее всего, снижение заметности (стелс).
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.