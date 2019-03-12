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В США назвали Австрию, Италию и Нидерланды пособниками России

12 Марта 2019 в 06:16
В США назвали Австрию, Италию и Нидерланды пособниками России
Несмотря на американские и европейские санкции, экономическое влияние России в Европе растет, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на отчет непартийного «Центра стратегических и международных исследований». Отмечается, что  расширению экономического присутствия России в Европе способствуют, в частности, три страны — Австрия, Италия и Нидерланды, сообщает НСН.

Эти страны называются «движущими силами», благодаря финансовым и политическим системам которых Кремль может «разминать свои экономические и политические мускулы».

«Россия использует непрозрачные законы о корпоративной регистрации, налоговые условия резрешительного характера и неравномерную антикоррупционную практику для расширения своего экономического присутствия в некоторых странах Западной Европы», — пишет WSJ.

Как выяснили авторы отчета, российские инвестиции в Австрию почти удвоились после кризиса 2014 года, вызванного присоединением Крыма к РФ, ставшего поводом для санкций США и Европейского Союза против Москвы. В 2017 году российские инвестиции составили более 16% от объема прямых иностранных инвестиций в Австрию, по сравнению с 8% в 2013 году, говорится в отчете.

Тем временем усиление экономических связей Италии и России авторы отчета объяняют стагнацией стандартов итальянского управления, а также тем, что некоторые ведущие политические партии страны разделяют антииммигрантские взгляды Кремля и скептицизм в отношении Европейского союза. Как пишет The Wall Street Journal, российские компании осуществили стратегические инвестиции в итальянские предприятия в сфере энергетики, телекоммуникаций и недвижимости, а итальянские банки уступают только Швейцарии в финансовом отношении к России с претензиями на сумму почти 23 миллиарда долларов.

Согласно отчету, Нидерланды стали вторым по величине торговым партнером России. Активы российских компаний в Нидерландах выросли до 121 миллиарда долларов в 2017 году с 49 миллиардов долларов в 2009 году. Отмечается, что большая часть этого роста произошла до 2014 года и начала санкций, хотя в последние годы уровень российских активов оставался стабильным.

Американская газета признает, что финансовые потоки, описанные в отчете, не запрещены существующими экономическими санкциями и не связаны с незаконной деятельностью, однако все же вызывают обеспокоенность.

«Хотя в сотрудничестве российских и европейских корпоративных интересов нет ничего плохого, косвенный контроль Кремля над российским бизнесом делает их уязвимыми для давления. Их можно заставить продвигать политические цели или создать сеть полезных защитников интересов России», — цитирует отчет The Wall Street Journal.
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