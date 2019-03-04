В США мать с грудным ребёнком сняли с рейса из-за прыщей

Жительницу Южной Каролины, которая была с грудным ребёнком, сняли с рейса «American Airlines» из-за сухой кожи и прыщей на лице.

Сотрудник авиакомпании поинтересовался у неё о высыпаниях, на что американка ответила, что у них с сыном врождённое генетическое заболевание ихтиоз, пишет «Свободная пресса».

Бортпроводник потребовал немедленно покинуть самолёт. При этом, стюардесса отпустила в адрес пассажирки и её сыну грубую шутку.

Руководство «American Airlines» уже принесло публичные извинения перед матерью и её ребёнком, пообещав тщательно расследовать этот инцидент.