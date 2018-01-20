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В США из-за отсутствия денег приостановлена работа правительства

20 Января 2018 в 11:01
В США из-за отсутствия денег приостановлена работа правительства

Правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Как передает ТАСС, сегодня истек срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств. Она потребовалась потому, что бюджет США на этот год все еще не утвержден.

Накануне вечером при голосовании в Сенате за проект новой резолюции не удалось собрать  необходимые 60 голосов из-за разногласий республиканцев и демократов.

В последний раз так называемый shutdown правительства имел место в 2013 году, когда республиканцы заблокировали принятие бюджета из-за несогласия с предложенной предыдущим президентом США Бараком Обамой реформой медстрахования (Obamacare).

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