В США испугались использования Путиным технологий для порнофейков

В Соединенных Штатах обеспокоились возможностью российского президента Владимира Путина использовать новые технологии Deep Fakes для вмешательства в выборы 2020 года. Как пишет The Inquisitr, американские эксперты по национальной безопасности опасаются, что Россия и другие страны могут использовать фейковые видео для «сеяния хаоса» в предстоящих выборах, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Речь идет о видео-подделках, которые практически невозможно отличить от настоящих роликов. На фейковых видео, созданных с помощью новых технологий, могут быть запечатлены люди, делающие или говорящие то, чего они никогда не делали и не говорили, поясняют СМИ. Подделанные ролики могут копировать голос, речь и черты лица человека практически до полного совпадения. Американские сенаторы предупреждают, что такие видео могут разрушать человеческие жизни, финансовые рынки и разжигать военные конфликты.

Военные ученые США сделали своим главным приоритетом противодействие таким технологиям. Как отмечает The Inquisitr, улучшение технологических способностей и проводимые США тестирования стали результатом эскалации «российского вмешательства» в выборы.