Вторник
27 февраля
USD 55.92
EUR 68.92
Горячие новости

В США боятся памятника-подарка от России из-за хакеров

27 Февраля 2018 в 07:41
В маленьком городке Северной Каролины опасаются, что монумент может быть троянским конем.

В мае 2017 года, представители России и США в Совместном комитете ВП/ПВД предложили установить большой бронзовый монумент павшим солдатам в парке небольшого города в штате Северная Каролина. Место было предложено российскими представителями потому, что советские летчики тренировались там в рамках проекта «Зебра».

Сегодня город Elisabeth City и министерство обороны РФ работают над условиями, по которым Россия подарит монумент. Однако, в городском совете были высказаны опасения, что памятник может быть троянским конем для исполнения кибератаки на город или на береговую охрану, одна из самых больших баз которой находится рядом с городом, сообщает американское издание Daily Advance.

Напомним, ранее США обвинили Россию в кибератаке во время церемонии открытия Олимпиады в Южной Корее и также в исполнении атаки под названием NotPetya прошлым летом.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.