В США боятся памятника-подарка от России из-за хакеров

В маленьком городке Северной Каролины опасаются, что монумент может быть троянским конем.

В мае 2017 года, представители России и США в Совместном комитете ВП/ПВД предложили установить большой бронзовый монумент павшим солдатам в парке небольшого города в штате Северная Каролина. Место было предложено российскими представителями потому, что советские летчики тренировались там в рамках проекта «Зебра».

Сегодня город Elisabeth City и министерство обороны РФ работают над условиями, по которым Россия подарит монумент. Однако, в городском совете были высказаны опасения, что памятник может быть троянским конем для исполнения кибератаки на город или на береговую охрану, одна из самых больших баз которой находится рядом с городом, сообщает американское издание Daily Advance.

Напомним, ранее США обвинили Россию в кибератаке во время церемонии открытия Олимпиады в Южной Корее и также в исполнении атаки под названием NotPetya прошлым летом.