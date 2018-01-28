В СПЧ рассказали о ходе протестных акций в российских городах

Протестные акции, которые устроили 28 января в 33 городах России сторонники оппозиционера Алексея Навального, прошли относительно спокойно. Об этом рассказал глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

«В нескольких десятках городов прошли публичные акции протестного характера по призыву Алексея Навального. В какой-то части городов они были согласованы, и там все прошло совершенно спокойно; в других местах они не были согласованы, но тоже прошли относительно спокойно», — сказал Федотов, слова которого приводит РИА Новости.

По словам главы СПЧ, акции еще продолжаются в Петербурге и Москве. Федотов обратил особое внимание, что в столице, несмотря на несогласованность митинга с властями и откровенно провокационный характер его участников, полиция вела себя максимально сдержанно и корректно.

«Я хотел бы, чтобы и участники этих публичных акций тоже проявляли бы сдержанность и уважение к закону», — добавил Федотов.

Ранее мониторинговая группа СПЧ опубликовала данные о количестве участников воскресных акций Навального. Всего на них пришло 4933 человека. В Екатеринбурге и Москве собралось порядка тысячи человек, в Новосибирске и Нижнем Новгороде – вполовину меньше. В остальных городах число участников колебалось от 16 до 350. В Петропавловске-Камчатском на акцию пришел только один сторонник оппозиционера.