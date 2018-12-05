В СПЧ призвали Украину отменить запрет на въезд мужчин-россиян

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов просит Киев пересмотреть запрета на въезд на Украину мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Он обратился за помощью в решении этого вопроса к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой.

Как подчёркивает Федотов, принятое украинскими властями решение грубо нарушает права человека. В результате миллионы ни в чем не повинных людей не могут навещать своих родственников, осуществлять деловые визиты, отправлять в соседнюю страну на отдых, лечение, учебу, похороны.

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отмечают, что украинским омбудсменом налажено взаимодействие, которое позволяет рассчитывать на прогресс в деле защиты прав россиян и граждан Украины.

Как отмечает «Свободная пресса» , официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нелепым и безумным объяснение запрета на въезд мужчин из России, представленное президентом Украины. Порошенко ранее заявил, что граждане России, приехав на Украину, могут «формировать отряды частных армий». Захарова подчеркнула, что российская сторона не собирается вводить в ответ никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины.