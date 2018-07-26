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В спасении пропавших в Хакасии туристов задействуют вертолет

26 Июля 2018 в 08:07
В спасении пропавших в Хакасии туристов задействуют вертолет

Спасатели выехали на поиски двух пропавших туристок на реке в Хакасии. В МЧС республики сообщили, что на реке Она опрокинулся катамаран с группой из шести человек. Все они из Москвы и Пензы, шли незарегистрированным маршрутом. Искать путешественников будут и с воздуха.  

Для проведения поисковой операции в районе ЧП планируется вылет вертолета Ми-8 с группой спасателей. По данным МЧС, из-за погодных условий использовать авиацию пока невозможно. После опрокидывания катамарана одному мужчине удалось выбраться на берег, его подобрала другая туристическая группа.

Сегодня живыми были найдены ещё один мужчина и двое детей. Судьба двух женщин из группы остается неизвестной, пишет РЕН-ТВ.

Напомним, в Астрахани лодочник, находясь в состоянии наркотического опьянения, опрокинул судно, погибли трое подростков. Возбуждено уголовное дело. 

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