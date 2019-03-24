В Совфеде возмутились заявлением НАТО о Югославии

Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад. Так отреагировал российский сенатор Андрей Климов на заявление Альянса о необходимости нанесения удара. Политик подчеркнул, что были подорваны основополагающие принципы устава ООН. Климов добавил, что в настоящее время в НАТО прибегают к отговоркам и «стыдливо маскируют все это словесной шелухой».В свою очередь НАТО продолжает считать, что бомбардировки Югославии в 1999 году были необходимы. По мнению представителей Североатлантического альянса, применение силы было легитимным.

Ранее актер Гоша Куценко рассказывал в студии «Нашего радио» о фильме «Балканский рубеж», где он выступил в качестве продюсера и исполнителя одной из главных ролей. «Картина посвящена событиям в Косово 1999 года. Так совпало, что в следующем году исполнится 20 лет с бомбёжек Югославии, и это очень сильная тема для Сербии, там очень ждут это кино. Идея принадлежит мне, и я в какой-то момент даже жалел об этом. Очень тяжело снимать кино на основе реальных событий! Кино и хроника — разные вещи», — объяснял Куценко.

По официальным данным, за время операции НАТО в Югославии погибли 1700 мирных жителей. Из них 400 — дети. Более 10 тысяч человек были ранены. Сами жители страны считают, что эти цифры сильно занижены.