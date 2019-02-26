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В Совфеде рассказали о скором возобновлении авиаперелетов на курорты Египта

26 Февраля 2019 в 15:57
В Совфеде рассказали о скором возобновлении авиаперелетов на курорты Египта

Авиаперелеты из России на популярные курорты Египта могут быть восстановлены в самое ближайшее время. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации Константин Косачев на встрече с послом Египта Ихабом Насром, сообщают РИА Новости.

Косачев напомнил, что перелеты между столицами двух стран уже восстановлены, на других же популярных маршрутах дело близко к тому, чтобы восстановить их в полном объеме. По словам Косачева, в России относятся к Египту с большой симпатией. «Это популярное место отдыха и перспективное пространство для реализации совместных проектов торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного характера», - сказал он.

Сенатор обратил внимание на высокий интерес России к Египту и перспективам развития двусторонних  отношений. «Мы понимаем потенциал Египта, его роль в международных делах, в первую очередь, в контексте ближневосточного процесса», - заявил Косачев.

Полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после катастрофы российского А321 в результате теракта. Тогда погибли 224 человека. В апреле 2018 года Россия возобновила авиасообщение, но пока рейсы выполняются только между Москвой и Каиром. В начале декабря группа российских экспертов по авиабезопасности отправилась в Египет для проведения инспекции аэропортов курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-брифинге в НСН допустила, что в 2019 году российским туристам вновь станут доступны курорты Египта. «Египет, возможно, частично откроется весной 2019 года. Я думаю, что какую-то часть курортов откроют, а какую-то часть нет», - сказала она. 


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