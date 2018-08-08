В Совфеде просят обеспечить социальную адаптацию осуждённых

В Совете Федерации озаботились социальной реабилитацией осуждённых, которые должны досрочно выйти на свободу, согласно новому закону о перезачёте дней содержания в СИЗО и в местах отбытия наказания. Член Совета Федерации от Санкт-Петербурга, глава комитета по регламенту Андрей Кутепов направил в среду, 8 августа, письмо первому заместителю председателя правительства РФ, министру финансов Антону Силуанову в связи со вступлением в силу этой нормы.

Как сообщил сенатор НСН, он просит предоставить информацию о том, какие мероприятия планируются с целью возвращения к нормальной жизни отбывших наказание, что предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года. Кутепов также просит сообщить, какие средства будут направлены на социальную адаптацию и трудоустройство граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Сенатор отмечает, что по результатам обсуждений в Совете Федерации, очерчен целый круг проблем в этой сфере.

В частности возникают трудности с финансированием региональных программ социальной адаптации заключенных. За 2014 - 2016 годы такие программы были запущенны только в 14 субъектах федерации. По словам Кутепова, в результате такой низкой активности уровень повторной преступности по итогам 2016 года оценивается в целом по России более чем в 53 % .

Андрей Кутепов поднимает этот вопрос также в письмах министру труда и социальной защиты Максиму Топилину и министру юстиции Александру Коновалову. Кроме того, сенатор просит директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко предоставить информацию о числе осужденных, на которых распространяются положения закона «день за полтора», который вступил в силу в июле. Согласно документу, сутки содержания в следственном изоляторе засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима. Если же осуждённый отбывает наказание в колонии общего режима и воспитательной колонии, сутки в СИЗО засчитываются за полтора дня, а в колонии-поселении — за два. ПО оценке ФСИН, пересмотр сроков наказания может коснуться ста тысяч человек.