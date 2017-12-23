В Совфеде предостерегли Вашингтон от втягивания в конфликт в Донбассе

США, начав поставки летального оружия Киеву, окажутся втянутыми во внутренний конфликт на востоке Украины. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя решение Вашингтона.

«Я думаю, что это - очень большая ошибка США. Таким образом, они втягиваются во внутриукраинский конфликт со всеми вытекающими последствиями», - сказала спикер, слова которой приводит ТАСС.

Она также отметила, что участие США навредит попыткам мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире НСН, что поставки ВСУ противотанковых ракетных комплексов Javelin на ситуацию в Донбассе коренным образом не повлияют.

О том, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки оружия Украине, в субботу сообщили СМИ.





