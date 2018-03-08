В Совфеде ответили на призыв Волкера наказывать санкциями за поездку в Крым

За поездки в Крым и бизнес на этой территории в отношении россиян необходимо вводит санкции. С такой инициативой выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Он отметил, что ситуация с Крымом аналогична ситуации с Донбасом, с той лишь разницей, что на полуострове нет боевых действий с ВСУ на линии разграничения, пишет Газета.ру

В Совфеде заявления Волкера не оставили без внимания. Как отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков, Волкер не может дать адекватную оценку происходящему, потому как перестал быть посредником и объединился с Украиной.

«Он так и не понял, что крымчане ушли от серьёзного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы. Волкер не знает, что референдум в Крыму был абсолютно легитимным, а наше воссоединение с Россией отвечает международным стандартам. Поэтому ничего хорошего не стоит ожидать от его деятельности. Это и раньше было понятно, но чем дальше, тем более радикальные заявления он делает», — сказал Цеков, слова которого приводит RT.

Ранее Волкер заявлял, что ДНР и ЛНР необходимо «ликвидировать», потому что для них нет места в конституционном устройстве Украины.