В Совфеде ответили на призыв Порошенко запретить флаг РФ

Призыв украинского президента Петра Порошенко о запрете флага РФ во всем мире недостоин лидера большого европейского государства. Такое мнение высказал в беседе с журналистами первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.



Сенатор уверен, что Порошенко надеется стереть с карты слово Россия, но этого не будет никогда.

«Честно говоря, стыдно это всё слушать. Ну давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины», — сказал сенатор в беседе с RT.

Ранее президент Украины Порошенко на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности призвал запретить флаг России во всем мире.