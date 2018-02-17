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В Совфеде ответили на призыв Порошенко запретить флаг РФ

17 Февраля 2018 в 13:11
В Совфеде ответили на призыв Порошенко запретить флаг РФ

Призыв украинского президента Петра Порошенко о запрете флага РФ во всем мире недостоин лидера большого европейского государства. Такое мнение высказал в беседе с журналистами первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор уверен, что Порошенко надеется стереть с карты слово Россия, но этого не будет никогда.

«Честно говоря, стыдно это всё слушать. Ну давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины», — сказал сенатор в беседе с RT.

Ранее президент Украины Порошенко на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности призвал запретить флаг России во всем мире.

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