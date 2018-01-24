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В Совфеде опровергли блокировку СМИ-иноагентов на время выборов

24 Января 2018 в 13:07
В Совфеде опровергли блокировку СМИ-иноагентов на время выборов

В России перед выборами не разрабатываются дополнительные меры для СМИ-иноагентов . Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, в стране нет цензуры. Сенатор подчеркнул, что блокировка не грозит СМИ, которые соблюдают законы, сообщает РБК.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о блокировке подобных средств массовой информации, сообщает Газета.ру.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация СМИ-иноагенты могут заблокировать в день тишины и во время выборов из-за призыва к бойкоту голосования. Сейчас в списке средств массовой информации, которые относятся к иностранным агентам, значатся 9 организаций, сообщает Ura.ru.

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