В Совфеде опровергли блокировку СМИ-иноагентов на время выборов

В России перед выборами не разрабатываются дополнительные меры для СМИ-иноагентов . Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, в стране нет цензуры. Сенатор подчеркнул, что блокировка не грозит СМИ, которые соблюдают законы, сообщает РБК.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о блокировке подобных средств массовой информации, сообщает Газета.ру .

Напомним, ранее в СМИ появилась информация СМИ-иноагенты могут заблокировать в день тишины и во время выборов из-за призыва к бойкоту голосования. Сейчас в списке средств массовой информации, которые относятся к иностранным агентам, значатся 9 организаций, сообщает Ura.ru .