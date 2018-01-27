В Совфеде объяснили, зачем Порошекно новая антироссийская коалиция с Европой

Заявление президента Украины Петра Порошенко, который призвал Европу создать новую коалицию против России, сделан от отчаяния. Такое мнение высказал в беседе с журналистами член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По мнению сенатора, в политике Порошенко есть огромные проблемы: его президентский срок подходит к концу, «а результаты плачевные».

«Подобные заявления, мне кажется, Порошенко делает от отчаяния, поскольку никакой поддержки особо со стороны ЕС не чувствует», - сказал Цеков, слова которого приводит RT.

Сенатор уверен, что заявление Порошенко никто не воспримет всерьез, а через несколько недель о нем вообще забудут.

Ранее в Давосе Петр Порошекно призвал европейские страны объединиться против России и «создать новую коалицию».