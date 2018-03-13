В Совфеде назвали возможные удары США по Сирии политикой нажима

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников считает, что заявление о готовности США нанести удары по Сирии, - это продолжение политики постоянного нажима при теряющемся однополярном мире. По его словам, Россия продолжает вести серьезную дипломатическую работу по Сирии и она должна принести результаты, передает RT.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли предупредила о готовности Соединённых Штатов к новым действиям по Сирии, пишет «Газета.ру».