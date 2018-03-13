Вторник
13 марта
USD 56.61
EUR 69.8
Горячие новости

В Совфеде назвали возможные удары США по Сирии политикой нажима

13 Марта 2018 в 09:50
В Совфеде назвали возможные удары США по Сирии политикой нажима

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников считает, что заявление о готовности США нанести удары по Сирии, - это продолжение политики постоянного нажима при теряющемся однополярном мире. По его словам, Россия продолжает вести серьезную дипломатическую работу по Сирии и она должна принести результаты, передает RT.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли предупредила о готовности Соединённых Штатов к новым действиям по Сирии, пишет «Газета.ру».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.