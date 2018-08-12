В Совфеде назвали того, кто «затягивает конфликт в Донбассе»

Заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что Россия якобы затягивает конфликт в Донбассе, является необъективной оценкой происходящих событий. Такое мнение высказал в беседе с журналистами член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

По мнению сенатора, Волкер даже не пытается рассуждать объективно. На самом деле, конфликт в Донбассе затягивает «тот, кто его начал», а также их «американские партнеры».

«То, что на Украине конфликт продолжается, в том числе в Донбассе — в этом заинтересованы прежде всего США. Как мне кажется, они очень удовлетворены тем, что украинская сторона борется с Россией. Фактически они руками украинцев борются с Российской Федерацией», - заявил Цеков RT.

Сенатор уверен, что мир на Украине не наступит, пока во все дела страны будут вмешиваться США.

Ранее Курт Волкер заявил журналистам, что Москва игнорирует усилия мирового сообщества по урегулированию конфликта в Донбассе, а также препятствует работе представителей миссии ОБСЕ, пишет Газета.ру