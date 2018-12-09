В Совфеде назвали «блефом» заявления Киева о ядерном оружии

Украина потеряла все интеллектуальные возможности, которые достались ей от СССР, а заявления о создании ядерного оружия являются «блефом». Такое мнение высказал журналистам член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть», - отметил сенатор в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что весь потенциал по разработке ядерного оружия в советский период находился в СССР, так что Украине придется начинать эту работу с нуля.

Ранее бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук заявил, что Украина имеет интеллектуальные и финансовые возможности по созданию ядерного оружия, пишут «Известия».

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире заявил, что Порошенко с «грязной бомбой» будет страшнее, чем обезьяна с гранатой.